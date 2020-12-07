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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
4 dakika içinde motosikleti çalan hırsız kamerada

4 dakika içinde motosikleti çalan hırsız kamerada

Güvenlik kamerasından detay

( BURSA - Özel) BURSA

Polis Bild Kamera Hırsız Polis Ekipleri 


- Bursa’da bir apartmanın içerisindeki motosikleti çalan hırsız, kameralar tarafından görüntülendi. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısıtlamaya rağmen sokakta gezen 20-25 yaşlarındaki genç, bir apartmanın kapısının aralık olduğunu fark etti. Apartmana giren şüpheli, yaklaşık 4 dakika sonra apartmanda kilitli olan 16 RGB 21 plakalı motosikleti çalarak hızla kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi. Sabah saatlerinde motosikletinin yerinde olmadığını fark eden F.K. ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (BÖ-İHS)
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