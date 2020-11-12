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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
4 ayrı iş yerinden bebek maması ve alkol çalan şüpheliler önce kameralara sonra polise yakalandı

4 ayrı iş yerinden bebek maması ve alkol çalan şüpheliler önce kameralara sonra polise yakalandı

Hırsızlık anı

Bebek Maması Alkollü İçki Akalan Harekete Geç Hırsız 

-Şahsın adliyeye götürülmesi
-Çaldığı malzemeler

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- İstanbul’dan Kütahya’ya gelerek 4 ayrı marketten bebek maması ve alkollü içkiler çalan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki B.G.'nin hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine harekete geçen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir araçla İstanbul’dan gelen B.G. olduğunu belirledi. Malzemelerin alarmlarını sökmek suretiyle yanında getirdiği çantaya koyarak gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahın, suça konu malzemeler ile birlikte yakalandı. zanlı, polisteki ifadesinin adliyeye sevk edildi. (EFE-)
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