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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
37' si çocuk 176 göçmeni tekneyle Avrupa ülkelerine kaçırmaya çalışan 11 şüpheli tutuklandı

37' si çocuk 176 göçmeni tekneyle Avrupa ülkelerine kaçırmaya çalışan 11 şüpheli tutuklandı

adileye sevk edilen şüpheliler

Kaçak Akalan Yurt Dışı İnsan Kaçakçılığı Şüpheli Araç 

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( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya'da aralarında 37'i çocuk 176 düzensiz göçmeni tekneyle Avrupa'ya kaçırmaya çalışırken yakalanan 11 insan kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı. MİT ve Antalya İl Jandarma Komutanlığınca ortak yürütülen çalışmada kasası brandayla kaplı kamyonlarda 37'si çocuk 176 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili organizatörlük yaptığı belirlenen 11 kişi tutuklandı. Antalya'da düzensiz göçmenlerin organizatörler aracılığı ile İstanbul'dan araçlarla Antalya'nın Kemer ilçesine getirileceği, buradan da Çamyuva Mahallesi'nden deniz yoluyla yurt dışına çıkış yapacakları bilgisi üzerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, şüpheli araç aramalarında kasa bölümü branda ile örtülü kamyonlarda olduğu tespit edilen 55 Suriye, 45 Afganistan, 20 Irak, 17 Bangladeş, 16 Filistin, 13 Pakistan, 9 İran ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere 176 düzensiz göçmen yakalanırken organizatörlük yapan 11 şüpheli de gözaltına alındı. Yakalanan 176 düzensiz göçmenden 37‘sinin çocuk olduğu tespit edildi. Düzensiz göçmenleri almak için tekneyle denizde beklediği tespit edilen organizatörler ise Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından yakalandı. Yakalanan organizatörler, Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (HT-
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