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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kentin en işlek caddelerinden detay

-Polis ekipleri tarafından denetimler

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Kırklareli’nde saat 21.00 itibarıyla başladı.
Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.
Görevlilerin haricinde kimsenin dışarda olmadığı kentte trafik de en düşük seviyeye düştü. Kırklareli’nin en işlek caddelerinden olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon caddesi sessizliğe büründü.Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması 29 Mart Pazartesi 05.00'te sona erecek.
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