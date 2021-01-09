Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
30 yıl önce su altında kalan köprü, suların çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı

30 yıl önce su altında kalan köprü, suların çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı

Kocak Köprüsü'nden detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Uzunlu Tarım 


- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 30 yıl önce su altında kalan köprü suların çekilmesi ile yeniden gün yüzüne çıktı. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kuraklık yüzünü göstermeye başladı.
Çaylarbaşı mevkiinde eskiden Siverek-Şanlıurfa karayolunun geçtiği köprü GAP projesi kapsamında sular altında kalmıştı. 300 metre uzunluğundaki Kocak köprüsü gün yüzüne çıktı. Vatandaşların yoğun ziyaret ettiği köprü balıkçıların uğrak yeri haline geldi. Konu ile ilgili açıklama yapan Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, “Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa’da da ciddi anlamda kuraklık yaşanıyor ilçe olarak bizde bundan nasibimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam suyu tasarruflu kullanmaları ve tarımsal sulamada yapılan bilinçsiz sulama sonuçlarını almaktayız. Bundan dolayıdır ki vatandaşlarımızın bilinçli sulama konusunda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı