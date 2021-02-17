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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
3 yaşındaki çocuk yokuş aşağı kayan araçta kaldı, anne baba büyük panik yaşadı

3 yaşındaki çocuk yokuş aşağı kayan araçta kaldı, anne baba büyük panik yaşadı

RÖPORTAJ

Mahsur Kaldı Kamera Çöp Konteyneri 

-GÜVENLİK KAMERASI

( İSTANBUL - RÖPORTAJ)- Esenyurt’ta anne ve baba dehşeti yaşadığı anlar kamerada- 3 yaşındaki çocuk rampa aşağıya kalan arabada kaldı İSTANBUL

- Esenyurt’ta buz tutmuş yokuşta içerisinde 3 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu araç kaymaya başladı.
Caddeye kadar kayan araba, şans eseri hiçbir yere çarpmadan durdu. Olay sırasında çocuğun anne ve babası ise büyük panik yaşadı. O anlar kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay, 15 Şubat akşamı Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Buz tutmuş yokuşta yakan aracın içerisinde 3 yaşında bir çocuk mahsur kaldı. Kapısı açık araç, yokuş aşağı kayarak çöp konteyneri ve bariyerlere çarptı. Caddeye çıkan otomobil, ciddi bir kazaya karışmadan durdu. Bu sırada çocuğun anne babası ise panikle yokuş aşağı koştu. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan çocuğu kucaklayan ailesi, büyük şok yaşadı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, arabanın hızla yokuş aşağıya inmesi ve anne babasının peşinden koşması görülüyor. Görüntülerin devamında ise anne babanın koşarak çocuğu arabadan çıkarması görülüyor. (MD-ÖFA
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