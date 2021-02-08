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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
3 yaşındaki çocuğun ‘Yüzük’ diye taktığı metal pulu itfaiye çıkarttı

3 yaşındaki çocuğun ‘Yüzük’ diye taktığı metal pulu itfaiye çıkarttı

İtfaiye ekibinin metal pulu kesme çalışması

-Parmağın üzerine su damlatılarak, kesme işlemi yapılması
-Çocuğun ağlaması
-Anne ve babasının sakinleştirme çabaları
-Pulun kesilmesi
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da 3 yaşındaki çocuk ‘yüzük’ diye metal pulu parmağına taktı. Parmağa sıkışan metal pul itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesinde Deniz Bozan isimli 3 yaşındaki çocuk evde ki metal pulu ‘yüzük’ diye parmağına taktı. Taktığı pulu bir süre sonra çıkartmak istedi ancak çıkartamayınca anne ve babasına söyledi.

Anne ve baba da parmağa sıkışan metal pulu çıkartamayınca, Deniz Bozan’ı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste bunun itfaiye ekipleri tarafından çıkartılabileceği söylenince çocuk, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne getirildi.
Burada itfaiye ekipleri spiral ile uzun uğraşlar sonrasında parmağa zarar vermeden metal pulu kesti. Küçük çocuk itfaiyenin operasyonu esnasında korkusundan sürekli ağladı. (AHM-SD-
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