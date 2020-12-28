3’üncü kez barakasının yanışını çaresiz gözler ile izledi

-Yanan barakayı söndürme çalışmaları

-Yanan barakadan detay

-Yanan barakanın sahibi röportaj



( SAKARYA - ÖZEL)- 4 kişinin yaşadığı baraka yangında küle döndü- Olay esnasında baraka içinde kimsenin olmaması olası faciayı önledi SAKARYA



- Sakarya’nın Karasu ilçesinde çıkan yangın 4 kişinin yaşadığı barakayı küle çevirdi. Yangın esnasında barakada kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Daha öncesinde de 2 kez barakasının yandığı öğrenilen kişinin bu yangınla birlikte 3’üncü kez barakasının alevlere teslim oluşunu çaresiz gözler ile izledi. Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi liman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamide Y.’nin yaşadığı baraka, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Komşusuna gittiği esnada barakanın yandığını fark eden Hamide Y. durumu ekiplere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 4 kişinin yaşadığı öğrenilen baraka dakikalar içerisinde küle dönerken, yangın esnasında içeride kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Öte yandan, daha öncesinde de 2 kez barakasının yandığı öğrenilen Hamide Y.’nin bu yangınla birlikte toplam 3’üncü kez yaşadığı baraka alevlere teslim oldu. 3’üncü kez barakası yanan ve çalışmaları çaresiz gözler ile izleyen Hamide Y., “Yangının nasıl çıktığını anlayamadım, birden bire tutuştu. Milleti çağırdım ama söndüremediler, eşim cezaevinde. Bir kızım ve bir torunum var başka kimsem yok. Komşularımda kalacağım” dedi.

(BCT-



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