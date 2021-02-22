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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
3 metre yüksekten beton zemine düşen inşaat işçisi yaralandı

3 metre yüksekten beton zemine düşen inşaat işçisi yaralandı

-Yaralının hastaneye getirilmesi

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Olay yerinden görüntü
--Hastaneden detay

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çalıştığı inşaatta, 3 metre yüksekten beton zemine düşen işçi yaralandı. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Sevgi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde inşa edilen bir binada inşaat işçisi olarak çalışan Yunus İ., 3 metre yüksekten dengesini kaybederek beton zemine düştü. Düşme neticesinde yaralanan Yunus İ.’yi gören diğer işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yunus İ., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yunus İ.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (MK-GY
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