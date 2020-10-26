Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

-güvenlik kamerası görüntüleri

( SİVAS ) SİVAS

Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası Direksiyon 


- Sivas’ta 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre kaza, geçtiğimiz günlerde Sivas- Ankara karayolu Köklüce köyü mevkiinde meydana geldi. K.M. idaresindeki 52 KB 414 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjden karşı şeride geçti. Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anıysa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (VK-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement