3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

- Sivas’ta 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre kaza, geçtiğimiz günlerde Sivas- Ankara karayolu Köklüce köyü mevkiinde meydana geldi. K.M. idaresindeki 52 KB 414 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjden karşı şeride geçti. Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anıysa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (VK-GF-
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