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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
3 kişinin öldüğü sahte içki faciasıyla ilgili 3 kişi daha adliyeye sevk edildi

3 kişinin öldüğü sahte içki faciasıyla ilgili 3 kişi daha adliyeye sevk edildi

Şahısların emniyetten çıkışı

( BURSA ) BURSA

Polis Hastane Sahte İçki 


- Bursa'da sahte içki yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükselirken, hastanede tedavisi süren 11 kişiden 6'sının durumunun ağır olduğu belirtildi. Sahte içki satışıyla bağlantılı oldukları tespit edilen üç kişi daha emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bursa'da sahte içkiden 3 kişinin ölümünün ardından tutuklanan Erhan O. ve Uğur K.’nin bağlantılı olduğu çok sayıda adrese operasyon düzenledi.
Bursa polisi sahte içki satışıyla bağlantılı olduklarını tespit ettikleri Muhammet H., Birkan B., ve Mesut G.’yi gözaltına aldı. Şahıslar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi daha gözaltına alındı Şehirde yaşanan sahte alkol vakaları üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı soruşturma başlattı. Sahte içkileri temin eden Erhan O. ve Uğur K. isimli şahıslar tutuklanırken, bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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