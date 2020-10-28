Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
3 kişi tarafından bıçaklanan genç fatura ödeme merkezine sığınarak kurtuldu

3 kişi tarafından bıçaklanan genç fatura ödeme merkezine sığınarak kurtuldu

-Yaralıdan görüntü

İlk Müdahale Ticari Taksi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı 

--Ekiplerden görüntü
--Olay yerinden görüntü

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yol ortasında 3 kişi tarafından bıçaklanan 25 yaşındaki genç, cadde üzerinde bulunan bir fatura ödeme merkezine sığınarak saldırganlardan kurtuldu. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arda B. (25) isimli genç caddede henüz öğrenilemeyen bir sebeple kimliği belirlenemeyen 3 kişinin saldırısına uğradı. Şahıslar tarafından kalçasından 2 kez bıçaklanan Arda B., şahısların elinden kurtularak cadde üzerinde bulunan bir fatura ödeme merkezine sığındı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırganlar bir ticari taksi ile kaçarak kayıplara karıştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Arda B. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise inceleme başlattı. Arda B.’yi bıçaklayan 3 şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sürüyor. (MK-GY
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı