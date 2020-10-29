Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
29 Ekim Küçükçekmece’de coşkuyla kutlandı

29 Ekim Küçükçekmece’de coşkuyla kutlandı

Belediye Başkanı halkı selamlaması görüntü

-Balkondan ve yoldan el sallayan vatandaşlar görüntü
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yılı coşkulu bir programla kutlandı. Otobüsle müzik eşliğinde sokak ve caddeleri gezen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi vatandaşları Türk bayrağı ile selamladı. Cumhuriyetin 97’nci yıl dönümü Küçükçekmece Belediyesi tarafından coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve bando takımı ile ilçede bulunan sokakları ve caddeleri gezerek, vatandaşları selamladı. Belediye binasının önünde başlayan konvoy Sultan Murat Caddesi’nde son buldu. Kutlamalar ilçe genelinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. (VEG-ZA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Türkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı GörüntüleriTürkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı