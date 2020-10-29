29 Ekim Küçükçekmece’de coşkuyla kutlandı

-Balkondan ve yoldan el sallayan vatandaşlar görüntü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Küçükçekmece’de Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yılı coşkulu bir programla kutlandı. Otobüsle müzik eşliğinde sokak ve caddeleri gezen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi vatandaşları Türk bayrağı ile selamladı. Cumhuriyetin 97’nci yıl dönümü Küçükçekmece Belediyesi tarafından coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve bando takımı ile ilçede bulunan sokakları ve caddeleri gezerek, vatandaşları selamladı. Belediye binasının önünde başlayan konvoy Sultan Murat Caddesi’nde son buldu. Kutlamalar ilçe genelinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. (VEG-ZA-



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