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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türk bayraklı konvoy ile kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türk bayraklı konvoy ile kutlandı

Araçlar

Polis Jandarma 

-Vatandaşlar
-Pencereden el sallayan vatandaşlar
-konvoy

( İSTANBUL )- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çekmeköy’de coşku ile kutlandı İSTANBUL

- Çekmeköy Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşku ile kutladı. Caddeler Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatılırken Türk bayraklı konvoy yapıldı. Çekmeköy Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenledi.
Etkinliğe belediye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma ekipleri de katıldı.
Ekip araçları Türk bayrağı ve balonlarla süslenerek sokaklarda tur atıldı. Çekmeköy’de bulunan 21 mahalleye polis ve jandarma ekipleri ile birlikte tur atan konvoy daha sonra belediye binasının önünde etkinliği bitirdi. Korona virüs nedeni ile dışarı çıkmayan vatandaşlar evlerinin balkonlarından Türk bayrak ve Atatürk posterleri ile konvoy sevgi gösterisinde bulundular. Üstü açık otobüs ile anonslar yapılarak Çekmeköy’de yaşayan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Etkinliğe balkonlarından izleyen vatandaşlar Türk bayrağı sallayarak destek verdi.
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