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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
280 promil alkollü adam buzda kayıp beton zemine düşerek ağır yaralandı

280 promil alkollü adam buzda kayıp beton zemine düşerek ağır yaralandı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Kan Testi Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Şahsın yerde yatarken görüntüsü
-Polis ekiplerinin şahsın başında görüntüsü
-Sağlık ekiplerinin şahsın başında görüntüsü
-Sağlık ekipleri şahsa ilk müdahale olay yeri
-Yaralı şahsın kafasının yaralı görüntüsü
-Şahsın sedyeye alınması
-Şahsın sedye ile taşınması
-Şahsın ambulansa bindirilmesi
-Ambulansın hastane girişi
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da aşırı alkol aldıktan sonra yolda yürürken buzda kayıp beton zemine düşen ve kafasından aldığı darbeyle ağır yaralanan 55 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı. Olay, Taşpazar Mahallesi Pir Ali Sultan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı alkol aldıktan sonra yürüyerek evine gitmeye çalışan 55 yaşındaki Yaşar Ö. bir apartmanın önünde buzlu alanda kayarak beton zemine düştü. Düşmenin ardından kafasını beton zemine çarpan Yaşar Ö. ağır yaralandı. Yerde hareketsiz yatan şahsı fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Baygınlık geçiren ağır yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı. Şahsın yapılan kan testinde 280 promil alkollü olduğu belirlenirken, polisin incelemelerini sürdürdüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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