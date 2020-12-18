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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
26 suç kaydı bulunan suç makinası yakalandı

26 suç kaydı bulunan suç makinası yakalandı

Hırsızlık olaylarına ait güvenlik kamera görüntüleri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Akalan Kamera Hırsız 


- Gaziantep’te 1 motosiklet ve 2 evden hırsızlık olaylarından aranan ve 26 suç kaydı bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemde meydana gelen 1 motosiklet ve 2 evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Olay yerleri ve yakınlarındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın eşkalini ve kimliğini belirledi. Düzenlenen operasyon sonucu hırsızlık olayının faili S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın 26 suç kaydı bulunduğu belirlenirken, S.K., yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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