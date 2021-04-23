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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar

24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar

Çocukların yöresel kıyafetlerle kutlamaları

Salar Seydim Yöresel Kıyafet Öğretmen Sınıf Öğretmeni 

-Çocukların “Dünyayı ben yönetseydim” adlı videoları

( ERZURUM ) ERZURUM

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 24 farklı şehirden 24 çocuk o kentin yöresel kıyafetiyle ve yöresel ağızla söylenmiş kutlama mesajlarını yayımladılar. Ayrıca çocuklar önemli kişilerin veya kurumların yerinde oldukları “Dünyayı ben yönetseydim” adlı videoda çektiler. Kuruculuğunu Erzurum Edip Somunoğlu İlkokulu sınıf öğretmeni Tamer Pehlivan’ın yaptığı, Türkiye’den 32 şehir ve Azerbaycan olmak üzere 106 okuldan 153 gönüllü öğretmen tarafından yürütülen “Keyifli Okul Atölyem” eTwinning projesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 24 farklı şehirden 24 çocuk kendi kentlerine ait yöresel ağızla söylenmiş kutlama mesajlarını yöresel ezgi ve yöresel kıyafetlerle seslendirdiler. Projenin 23 Nisan etkinliği olan bir diğer çalışma ise Türkiye’de ve yurtdışında yaşayan birçok çocuğun yer aldığı önemli kişilerin veya kurumların yerinde olsalardı neler olacağını dile getirdikleri “Dünyayı ben yönetseydim” adlı video oldu. “Keyifli Okul Atölyem” projesi bu yaptığı çalışmalarla Ulusal Egemenliğin 101. yılını büyük bir coşku ile kutladı.
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