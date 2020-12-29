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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
22 günde 8 hırsızlık yaptılar, önce kameraya sonra polise yakalandılar

22 günde 8 hırsızlık yaptılar, önce kameraya sonra polise yakalandılar

Şahısların olaydan sonra koşarak kaçma anları

Polis Ya Sonra Akalan Kamera Hırsız 

-Sokakta yürüme anları
-Ellerinde poşetlerle yürümeleri
-Şüphelilerden bir şahsı kadınla sokakta yürümesi
-Şahısların emniyetten çıkarılması
-Adliyeye götürülmeleri

( MERSİN )- Mersin'de 22 günde 8 ayrı hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı- Şahıslar güvenlik kameralarına da yakalanırken, rahat tavırlarıyla dikkat çekti MERSİN

- Mersin'de 22 günde 8 ayrı hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslar güvenlik kameralarına da yakalanırken, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde son 22 günde gerçekleşen 8 ayrı evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, uzun süren çalışma soncunda şahısların M.A. ve V.U. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahısları yakalamak için operasyon yapan ekipler, V.U.'yu evinde gözaltına alırken, M.A.'yı ise İstiklal Caddesi üzerinde kovalama sonucu yakaladı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan şahıslar, olayların ardından kaçarken güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre sokakta rahat tavırlar sergileyen şüpheliler, pes dedirtti. (KRY-SO-Y)
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