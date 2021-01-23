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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
20 metrekarelik konteynerde 14 kişilik kumar oyunu...Korona virüs tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye 88 bin 200 lira ceza

20 metrekarelik konteynerde 14 kişilik kumar oyunu...Korona virüs tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye 88 bin 200 lira ceza

baskın anı görüntüler

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

Sigara Etiler Şili 


- Kırklareli’nde 20 metrekarelik konteynerde kağıt oyunu oynayan 14 kişiye korona virüsü tedbirlerini ihlal ettikleri için 88 bin 200 lira ceza uygulandı. Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karahıdır mahallesinde konteyner içinde kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler 20 metrekarelik konteynere operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda sigara ve alkol tüketilerek, kağıt oyunları oynandığı belirlendi. Konteyner içinde bulunan 14 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kısıtlama saatlerinde dışarı çıktıkları gerekçesiyle toplam 88 bin 200 lira cezai işlem uyguladı. Konteyner sahibi K.M. ise emniyete götürüldü.
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