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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
20 metre uzunluğunda palmiye ağacına çıkan kedinin, vatandaşların açtığı brandaya düştüğü anlar kameralara yansıdı

20 metre uzunluğunda palmiye ağacına çıkan kedinin, vatandaşların açtığı brandaya düştüğü anlar kameralara yansıdı

Vatandaşların branda açması

Uzunlu Palmiye Ağacı Kamera Cep Telefonu Kışla 

-Kedinin düşmesi
-Vatandaşların alkış yapması
-Cep telefonu kamerası

( ANTALYA )- Vatandaşlar ağaçtan inemeyen kedi için seferber oldu ANTALYA

- Antalya’da 20 metre uzunluğunda palmiye ağacına çıkan kedi, geri inemedi. Durumun farkına varan vatandaşlar, cadde üzerinde branda açarak kediyi olduğu yerden kurtardı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Muratpaşa İlçesi Işıklar Caddesi üzerinde yaşandı. Caddenin ortasında bulunan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki palmiye ağacına çıkan bir kedi geri inemedi. Kedinin sesi ile durumun farkına varan vatandaşlar, palmiye ağacının altına branda açtı. Kedi bir süre sonra açılan brandaya düştü. Düşen kedi yapılan kontrollerinin ardından tekrar doğaya bırakıldı. Vatandaşlar ise kedinin başarılı bir şekilde kurtarılmasını alkışlayarak kutladı. Yaşanan tüm bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. (EG-
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