إصابة 20 فلسطينيا خلال اقتحام المسجد الأقصى (6)

AAأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، إصابة 20 فلسطينيا بجروح، خلال اقتحام قوات إسرائيلية للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة.ووفق بيان لجمعية الهلال الأحمر (غير حكومية)، "أصيب 20 فلسطينيا بجروح متباينة، خلال اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة".وقال شهود عيان للأناضول، إن قوات الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى، واستهدفت المصلين بوابل من الرصاص المعدني والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين بجروح واختناق.
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