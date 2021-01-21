Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
2 metre boyunda yaptığı kardan adamı saldırıya uğrayan adam konuştu: “Gücü kardan adama yetmiş artık kardan adamla ne derdi var bilmiyorum”

2 metre boyunda yaptığı kardan adamı saldırıya uğrayan adam konuştu: “Gücü kardan adama yetmiş artık kardan adamla ne derdi var bilmiyorum”

MURAT KARADENİZ RÖP.

Sosyal Medya Güvenlik Kamerası Hatıra Fotoğrafı Kar Yağışı Dernek Başkanı 

-DETAYLAR
-ARŞİV GÖRÜNTÜLER

( ZONGULDAK -ÖZEL) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta kimliği belirsiz bir kişi tarafından yumruklarının hedefi haline gelen kardan adamı yapan Murat Karadeniz, yaşanan olayın ardından İHA'ya konuştu.
Karadeniz “Gücü kardan adama yetmiş. Artık ne derdi varsa kardan adamla bilemiyorum” dedi.
Zonguldak’ta bir vatandaş yaklaşık 2 metre boyundaki kardan adama tekme tokat atarak devirmeye çalışan kimliği belirsiz bir kişinin kardan adama saldırma görüntüleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri sosyal medya hesabında yayınlayan Murat Karadeniz, yaşanan olayla ilgili İHA’ya konuştu.
Bunu yapan şahsın gücünün kardan adama yettiğini belirten Karadeniz, “Zonguldakımız bizim her dönem böyle kar yağışı alan bir bölge olmadığı için 5- 6 yılda bir böyle kuvvetli bir yağış oluyor. Biz her kar yağışında büyük bir kar adam yapıyoruz. Yüzlerce insan gelip hatıra fotoğrafı çektiriyor. Çocuklar gelip oynuyor. Kardan adamı yaptığımı gecenin sabahında geldiğimde baktım kardan adamın bir tarafı parçalanmış. Aynı zamanda ben caminin dernek başkanıyım. Kameradan baktığımda bir vatandaşın kardan adam üzerinde güç demesi yaptığını gördüm. Gücü kardan adama yetmiş. Artık ne derdi varsa kardan adamla bilemiyorum. O anı sosyal medya hesabımda paylaştım. Vatandaşlar kardan adamı yumruklayan vatandaşı çok eleştirdiler. Yaptığının çok ayıp olduğunu belirten paylaşımlarda bulundular” şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı