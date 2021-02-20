Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
2 gündür kendisinden haber alınamayan vatandaş, evinde uyurken bulundu

2 gündür kendisinden haber alınamayan vatandaş, evinde uyurken bulundu

Ekiplerin olay yerine gelmesi

Polis Bild Harekete Geç Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Ekiplerin evin kapısını çalması
-Ekiplerin balkondan içeri girmesi
-Ekiplerin evden çıkmasından görüntü
-Detay

( KOCAELİ -ÖZEL)- Ekipler vatandaşı uyandırabilmek için dakikalarca kapıyı çaldı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yakınlarının 2 gündür haber alamadığı vatandaş, ekipleri harekete geçirdi. Ekiplerin dakikalarca evinin kapısını çaldığı vatandaş, uyurken bulundu. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi İmaret Yokuşu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan apartmanın 2. katındaki evde yalnız yaşayan 61 yaşındaki Hasan Hüseyin Aksoy isimli vatandaştan 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aksoy’un yakınları olay yerine gelen ekiplere, Hasan Hüseyin Aksoy’un cep telefonunun evde çaldığını, ancak telefonu açmadığını söyledi.

Daha sonra ekipler, dakikalarca Aksoy’un evinin kapısını çaldı. Ekipler tarafından uyurken bulundu Aksoy kapıyı açmayınca itfaiye ve polis ekipleri, merdiven yardımı ile evin balkonundan içeri girdi. Eve giren ekipler Aksoy’u uyurken buldu. Ekipler tarafından uyandırılan Aksoy, uyuya kaldığını söyledi.

Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Aksoy’un, iyi olduğunu söylemesi sonrasında ekipler normale döndü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement