Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
194 ülkede kırmızı bültenle aranan şüpheli Hollanda’da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi

194 ülkede kırmızı bültenle aranan şüpheli Hollanda’da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi

Zanlının havalimanındaki görüntüleri

Uyuşturucu Ticareti Yurt Dışı Uluslararası Kırmızı Bülten Kaçakçılık 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Türkiye’de karıştığı suçlardan dolayı 194 ülkede ‘kırmızı bülten’ ile aranan şüpheli, Interpol tarafından Hollanda’da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Dün havalimanında Türk polisine teslim edilen kanunu kaçağı hakkında 7 ayrı suç dosyası bulunuyor. Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) farklı suçlarda uzun süredir aranan Ramazan A. adlı bir kanun kaçağının, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmaları sonucunda Hollanda’nın Amsterdam kentinde olduğu tespit edildi. İşlediği suçlarla ilgili hakkında açılan soruşturmalardan sıyrılmak için yurt dışına kaçtığı anlaşılan A.’nın Türkiye'ye iadesi hakkında İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığı'nca 194 ülkede uluslararası seviyede kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldı. ‘Adam yaralama ‘, ‘uyuşturucu ticareti’ ve ‘kaçakçılık’ gibi olayların da içinde olduğu 7 farklı polisiye soruşturmadan dolayı hakkında bülten çıkarılan şüpheli, Amsterdam’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının Türkiye'ye iadesi Hollanda makamlarınca kabul edildi. İnterpol polisi tarafından dün İstanbul’a getirilen A.’nın, Türk makamlarına iade edildiği öğrenildi. Havalimanında İstanbul Polisine teslim edilen Ramazan A.’nın, kaçak olarak bulunduğu Hollanda'da da birden fazla asayiş olayına bulaştığı ve karıştığı suçlardan dolayı adli makamlarca cezalandırıldığı öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement