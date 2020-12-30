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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
19 yaşındaki genç balkondan düşerek hayatını kaybetti

19 yaşındaki genç balkondan düşerek hayatını kaybetti

- Olay yerinden detay görüntüler

İlk Müdahale Hastane 

-- Polis ekiplerinin incelemelerinden detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'da bir apartmanın beşinci katından düşen 19 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan Vefa Burak Yıldırım (19), beşinci katta bulunan evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Yerde kanlar içinde kalan genç, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ÖND-
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