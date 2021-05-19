19:19'da Kırşehir'de hayat durdu, gençler Cacabey Meydanında İstiklal Marşı okudu

-meydandan detaylar

-batuhan çayır röp.

-kardeşi doğukan çayır röp.



( KIRŞEHİR ) - KIRŞEHİR



- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Kırşehir'de gençler Cacabey Meydanında bulunan Atatürk büstünde İstiklal Marşı okudu. Kırşehir Belediyesi anons siteminden şehirde İstiklal Marşı dinletirken Atatürk'ün sevdiği parçalar da seslendirildi. Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor tesislerinin tamamında ve yurtlarda saatler 19:19'u gösterdiğinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Cacabey Meydanında belediye hoparlöründen İstiklal Marşının duyulması ile birlikte insanlar saygı duruşuna geçti. Batuhan Çayır adlı genç, 19 Mayıs nedeniyle Cacabey Meydanında toplanan gençlerle birlikte İstiklal Marşını okuduğunu söyledi.



Kardeşi Doğukan Çayır ise belediyenin marş anonsu ile İstiklal Marşını okuduğunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün var olmasını istedi. Cacabey Meydanında bulunan vatandaşlar ise İstiklal Marşının duyulması ile birlikte saygı duruşunda bulundu. (EÖ-

