18 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına Milli Sporcu olarak çıktı

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( ANKARA -ÖZEL)- Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonu ve Dünya 3'sü Selen Gülel: "Şaşırdım ve heyecanlandım ama güzel bir histi" ANKARA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2003 yılında Rize’deki hastane ziyaretinde henüz yeni doğmuş bir bebek olan Selen Gülel, 18 yıl sonra Türkiye Şampiyonu ve Dünya 3.'sü olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıktı. Gülel, Erdoğan'a o gün birlikte çekilen fotoğrafı hediye etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda sporcularla bir araya geldiği programda, bundan tam 18 yıl önce 2003 yılında Erdoğan’ın bir hastane açılış töreninde kucağına aldığı henüz birkaç saatlik bebek olan Selen Gülel, 18 sene sonra Milli Sporcu olarak Erdoğan’ın karşısına çıktı. Gülel Erdoğan'a o güne ait bir fotoğraf hediye etti. Hediyede, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan ve açılışta kucağında olan Selen Gülel’in fotoğrafı yer aldı. 2003 yılında Rize’de dünyaya gelen Selen Gülel, şu anda 18 yaşında ve Modern Pentatlon branşında dünyada kendinden söz ettirmeye başladı bile.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz yapan Milli Sporcu Selen Gülel o fotoğraf hakkında, “Benim doğduğum hastanenin o gün açılış töreni varmış. Annemi de tanıdıkları için onun odasına yönlendirmişler. Fotoğraf çekmişler ben daha bir saatlik falanım orda. Annem de biraz narkozun etkisinde, fotoğrafı da biz çekmemişiz onlar çektirip hastaneye vermişler bize de öyle ulaşmıştı” diye konuştu.

18 yıl sonraki buluşmada hissettiklerini aktaran Gülel, Erdoğan’ın fotoğrafı görünce çok şaşırdığını ve sevindiğini belirterek, “Şaşırdı tabi onlarda “Bu siz misiniz?” diye sordu. “Rize’de mi doğdun” dedi evet dedim. “Neden fotoğrafı daha önce ulaştırmadınız?” dedi.

En uygun zamanı bekledik aslında denememiştik. Uygun zamanı bekledik, federasyon ve hocam aracılığıyla ulaştırdık. Biraz heyecanlandım bana da sürpriz oldu. Güzel bir histi. Çok ani gelişti güzel bir sürpriz yaptılar. İlk karşılaştığımda şaşırdım biraz heyecanlandım güzel bir histi, o fotoğrafla şimdi aynı ortamda olmamız güzeldi” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğrafını ona ulaştırmak için uygun bir zaman beklediğini dile getiren Gülel, “Normalde denememiştik hiç ulaştırmayı. En uygun zamanı bekliyordu babam da. Antrenörüme de vardı o fotoğraflar biliyordu hikayesini. O da hazır o gün külliyeye gidiyorken ben de orada olacaktım, demişler ki yetişiyorsa verelim iyi olur. Hocam federasyon başkanına gönderdi, Federasyon Başkanı Bakanlığa, Bakanlık da onu güzel bir çerçeveletip hediye verdiler” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın sporu çok sevmiş olması Pentatlon’a çok büyük katkı oldu”Milli Sporcu Selen Gülel’in bugünlere gelmesinde önemli bir pay sahibi olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın spora ve sporcuya verdiği desteğin altını çizen antrenör Süha Başar, "Selenle biz 3 yıldır çalışıyoruz. Selen geldiğinde ben atletizm mi yapıyım yüzme mi yapıyım diye başlangıç içerisindeydi. Bende dedim hem yüzme hem koşuyu seviyorsan modern pentatlon yapalım. Atış var dedim, atış ne dedi silahı gösterdik falan. O dönemlerde 6-7 ay çok bocaladı. Hocam olmayacak herhalde bu çok zor dedi.

Sonra üzerine durdukça yavaş yavaş daha iyi olacaksın ve daha iyi oldu gerçekten. Cumhurbaşkanımızın sporu çok sevmiş olması, Sayın Bakanın çok ciddi şekilde yatırımlar yapması, Federasyon Başkanının da aynı zamanda Genel Müdür Muavini olmasıyla pentatlona çok büyük katkısı oldu. Özellikle son 3 yıldır inanılmaz katkısı oldu” açıklamasında bulundu.



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