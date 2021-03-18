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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
18 Mart Çanakkale Zaferi'nde duygulandıran video

18 Mart Çanakkale Zaferi'nde duygulandıran video

Çanakkale Anıtı'nın ve Çanakkale Şehitliği'nin havadan görüntüleri

( ÇANAKKALE -DRONE) ÇANAKKALE

Sosyal Medya Akkale 


- sosyal medyada büyük beğeni topladı. Gönüllü Turizm Elçisi Nisa Turan'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle Çanakkale Şehitliği'nde hazırladığı video büyük beğeni topladı. Çanakkale şiirinin okuduğu vido izleyenleri duygulandırdı. Çanakkale Anıtı'nın ve Çanakkale Şehitliği'nin havadan çekilen görüntüleri binlerce beğeni aldı.
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