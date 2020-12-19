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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Eminönü Meydanı’nda sessizlik

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Eminönü Meydanı’nda sessizlik

15 Temmuz Şehitler Köprüsünden drone ile görüntü

-Eminönü Meydandan Drone ile görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Sokağa çıkma kısıtlamasının 3’üncü haftasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Eminönü Meydanı boş kaldı. Havadan çekilen görüntülerde köprüde az sayıda aracın geçiş yaptığı görülürken Eminönü Meydan’da ise sessizliğin hakim olduğu görüldü.
Korona virüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında dün akşam 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması sonrası meydanlar ve yollar boş kaldı. Kısıtlama nedeniyle İstanbul’un en yoğun meydanlarından Eminönü Meydanı’nda sessizlik hakim olurken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de az sayıda aracın geçiş yaptığı görüldü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Eminönü Meydandaki sessizlik drone ile havadan görüntülendi
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