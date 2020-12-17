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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası :3 yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası :3 yaralı

Trafik ekipleri

Hastane Trafik Kazası Direksiyon 

-Kazaya karışan araçlar
-Araba parçaları
-Polisler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı, trafik durma noktasına geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. Kaza, 15:50 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Köprü yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 FH 6198 plakalı Volkswagen marka araç önünde seyir halinde bulunan 41 GV 099 plakalı Hyundai marka araca arkadan çaptı. Çarpmanın etkisi ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Araçta yaralanan vatandaşlar olay yerine gelen ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafik ekiplerinin çalışmaları sonucunda kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden uzaklaştırılırken trafik normal seyrine döndü.
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