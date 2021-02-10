15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcunun ceplerinden uyuşturucu çıktı

-Mont ceplerinden çıkarılan uyuşturucu haplar

-Hapların sergisi

-Diğer detaylar.



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki bir yolcunun ceplerinden yüzlerce uyuşturucu hap ve esrar çıktı. Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 Şubat’ta uygulama ve denetimlerde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışına çıkan ve şehir dışından kente gelen yolcu otobüslerini didik didik aradı. Denetlemeler sırasında İstanbul’dan İzmir’e seyahat edecek olan Z.Y. adlı bir yolcunun hareketlerinden şüphelenerek takibe alan polis, şüphelinin üzerinde arama yaptı. Zanlının yapılan kaba üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, seyahat edeceği otobüsteki kendisine ayrılan koltuğun üst raf bölümündeki montunda bin 5 adet extacy hap ve bir miktar kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla yakalanan yolcu otobüsten indirilerek gözaltına alındı. Zanlı, polisteki işlemlerinin ardından 6 Şubat’ta “Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Veya Ticareti” konusundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (SK-YM-



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