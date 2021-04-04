Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
15 ayrı noktada 120 polis denetim yaptı.. 77 kişiye 267 bin 113 lira ceza kesildi

15 ayrı noktada 120 polis denetim yaptı.. 77 kişiye 267 bin 113 lira ceza kesildi

Yapılan denetimlerden görüntü

Polis Hafta Sonu Polis Ekipleri Trol 

-moto kuryelerin çevrilmesinden görüntü
-polis ekiplerinin çevirmesinden görüntü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE

- Düzce’de polis ekipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürdü. Çok yüksek riskli iller arasındaki kentin 15 ayrı noktasında durdurulan araçların sürücü ve yolcularının izin belgeleri kontrol edildi. Çok yüksek riskli illerden birisi olan Düzce’de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde 15 ayrı noktada aynı anda denetim gerçekleştirdi. 120 polisin katıldığı denetimlerde araçların sürücü ve yolcularının izin belgeleri kontrol edildi. Ayrıca uzun zaman sonra saat 20.00’dan sonra lokanta, restoran gibi yerlerinde kapatılması ve paket servislerin kaldırılmasının ardından kuryelere yönelikte denetim yapıldı. Kuryelere paket servislerin saat 20.00 itibari ile yapılamayacağı belirtildi. 77 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 267 bin 113 lira cezai işlem uygulandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement