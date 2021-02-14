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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
14 Şubat Sevgililer Günü’nde çiçekçiler tezgahlarının başında

14 Şubat Sevgililer Günü’nde çiçekçiler tezgahlarının başında

Çiçekçilerden detay

-Çiçek tezgahlarından detay
-Çiçekçi ile röportaj
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 14 Şubat Sevgililer Günü olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiçekçiler tezgahlarının başında. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında 14 Şubat Sevgililer Günü olması nedeniyle çiçekçiler 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Çiçek satışı yapan işyerleri kısıtlama uygulanan günlerde 10.00-17.00 arası işyerlerinden servis ve evlere servis şeklinde, 17.00-00.00 saatleri arasında ise sadece evlere servis yapacak. “Umduğumuz gibi olmadı” Taksim’de çiçek tezgahı sahibi olan bir çiçekçi, “Turist gelirse turistlere çiçek satıyoruz şu anda. Yasak dolayısıyla Türk vatandaşlarımız yok. Karda kışta birkaç turist geliyor. Umduğumuz gibi olmadı” şeklinde konuştu.

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