12 yaşındaki çoban Şevki'ye 5 koyun ve tablet hediye eden TÜDKİYEB, bir yıllık okul masraflarını da karşılayacak

BALIKESİR



- Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, sosyal medyada yöresel konuşması ile hayvancılık hakkında bilgiler aktaran küçük çoban Şevki Savran’ı, 5 anaç sakız koyunu, tablet bilgisayar ve bir yıllık eğitim masraflarının karşılanması ile ödüllendirdi. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Savran ailesini ziyarette yaptığı konuşmada, "Edirne’den Kars’a kadar ülkenin her köşesinde bizim yetiştiricilerimiz büyük bir fedakarlıkla kar, kış, yağmur, sıcak, soğuk demeden gerek hayvan sayısını gerekse et ve süt miktarını artırmak için emek sarf etmektedir. Bunun bir örneği de bugün Balıkesir’in Havran ilçesinde Büyükdere köyünde Şevki evladımızdır. Şevki evladımızın yapmış olduğu çobanlık bütün ülkeye örnek olmuştur" dedi.

Sadece 12 yaşında olmasına rağmen sosyal medya aracılığıyla sesini duyurmasının sektör açısından önemli olduğunu ifade eden Nihat Çelik, "Her insan, yaptığı işi Şevki evladımız gibi daha doğru yapsa, işine hakim olsa ne güzel olur. Tabii bizim için mühim olan, Şevki’nin eğitimine de devam etmesidir. Şevki evladımız eğitiminden arta kalan süresini özellikle ailesine yardımcı olmak için değerlendiriyor. Biz Şevki evladımızın merada olduğu dönemlerde de 4.5 G meraya uyumlu internete bağlanabilen, özellikle eğitimini o tablet üzerinden yapabileceği bir tableti de bugün kendisine hediye ediyoruz" diye konuştu.

Nihat Çelik, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği olarak Savran’ın bir yıllık eğitim giderlerini de üstlendiklerini kaydetti.

Savran ailesine gerçekleştirilen ziyarete Marmara ve Ege il birlik başkanları da katıldı.





