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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
12 öğretmen Atatürk’ün sesini kullanarak 'Tekeler köyü Zeybeği' türküsü eşliğinde klip hazırladı - VAN

12 öğretmen Atatürk’ün sesini kullanarak 'Tekeler köyü Zeybeği' türküsü eşliğinde klip hazırladı - VAN

12 öğretmen Atatürk’ün sesini kullanarak "Tekeler köyü Zeybeği" türküsü eşliğinde klip hazırladı - VAN - Hazırlanan video - Öğretmenlerin zeybek oynaması VAN - Van ’ın Erciş ilçesinde şehir merkezine 30 km uzaklıkta Tekler Mahallesinde bulunan. Tekler üzümlü orta okulunda görev yapan 12 öğretmen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'inci yılı dolayısıyla Atatürk’ün de sesini kullanarak, Tekeler Köyü zeybeği türküsü eşliğinde zeybek oynayarak klip hazırladılar.

Öğretmen 

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