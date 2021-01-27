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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- 12 metrekareden dünyaya açılan el dokuması kilim - 62 yıldır kilim dokuyan 74 yaşındaki Mehmet Dede, yurt dışındaki meraklıları ve özel müşterileri için kilim dokuyor

- 12 metrekareden dünyaya açılan el dokuması kilim - 62 yıldır kilim dokuyan 74 yaşındaki Mehmet Dede, yurt dışındaki meraklıları ve özel müşterileri için kilim dokuyor

Kilimi dokumasından görüntü

Yurt Dışı El Sanatları Irak 

-Mehmet Şerif röportajı
-Kilimlerden görüntü
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-ULAŞIM: KAFEDEN GEÇİLDİ

( HATAY ) - 12 metrekareden dünyaya açılan el dokuması kilim- 62 yıldır kilim dokuyan 74 yaşındaki Mehmet Dede, yurt dışındaki meraklıları ve özel müşterileri için kilim dokuyor HATAY

- Hatay’da 74 yaşındaki Mehmet Şerif, 12 metrekarelik dükkanından yurt dışındaki meraklıları ve özel müşterilerine kilim dokuyor. Kırıkhan ilçesinde yaşayan Mehmet Şerif, çocukken dedesinin yanında çırak olarak başladığı kilim dokumacılığına 12 metrekarelik dükkanda 62 yıldır devam ediyor. Türkiye’de yok olan el sanatları arasında yer alan kilim dokuma sanatını yaşatmaya çalışan Mehmet Şerif, kendisiyle yaşıt olan bir el tezgahında farklı desenlerde kilim dokuyarak mesleğin ayakta kalması için çabalıyor. Dedesinden kalma el tezgahıyla kilim dokuyan Mehmet Şerif, tezgahta sevgisini ve emeğini işliyor. Kendisinden başka bu mesleği evinde yapan kimsenin kalmadığını da belirten Şerif, “Çocukluğumdan beri bu mesleği devam ettirmekteyim. Yaptığım kilimlere talep çoktur. Bunun gibi yüzün üzerinde tezgah vardı, şuan tek başıma kaldım. Bende bırakırsam bu meslek ölür. Bu kilimler yurt dışına çok gidiyor. Halının üzerine seriyorlar dokumaları çok güzeldir, renkleri açıktır ve her iki tarafı da kullanılabilir. Bu kilimleri özel olarak müşterilere dokuyorum. Bir haftada 20 metre dokuyorum” dedi.
(ELF-
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