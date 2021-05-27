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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
100 metrelik uçuruma düşen otomobildeki gencin cansız bedeni 2 saatlik çalışmayla çıkartıldı

100 metrelik uçuruma düşen otomobildeki gencin cansız bedeni 2 saatlik çalışmayla çıkartıldı

Cesedin çıkarılmasından drone görüntüsü

Hastane Jandarma Baraj Gölü Karahisar Avcılık 

-Cesedin ambulansa konulması
-Ölen gencin fotoğrafı

( AFYON KARAHİSAR-DRONE)- Gençlerin baraj gölü macerası faciayla bitti- Uçurumdan aşağı düşen otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı- Kurtarma ekipleri cesedi 100 metreden aşağı düşen otomobilde buldu AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da 5 genç arkadaşın baraj gölü gezisi adeta faciayla son buldu. 100 metrelik uçurumdan aşağı düşen otomobilde hayatını kaybeden 23 yaşındaki gencin cansız bedeni kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 100 metre aşağıdan yukarıya halatla çıkarılırken, kazada 4 genç ise yaralandı. Olay, Çay ilçesi Tekke mahallesi Çay Barajı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 45 ZF 867 plakalı araç ile gezmek için Çay Barajı’na giden 5 genç arkadaşın dönüş yolu kabusu döndü. Kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Kazanın ardından yoldan geçen vatandaşların haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler uçurumun başında araçtan adeta dışarı fırlayan ve yaralanan Fırat Aydemir (18), Muhammet Kenç (21), Durmuş Adıgüzel (23) ve Cemal Avcı (24) isimli gençleri alarak ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile yakın hastanelere kaldırdı. Ekipler cesede 100 metreden aşağı düşen otomobilde ulaştı Durumu iyi olan yaralılardan aldıkları bilgide bir kişinin daha olduğunu öğrenen kurtarma ekipleri bu defa çevrede arama çalışması yapsa da kimseye rastlayamadı. Bunun üzerine AFAD ekipleri makara sistemi kurup yaklaşık 100 metrelik uçuruma indiklerinde araç içerisinde Onur Adıgüzel (23) isimli gencin cansız bedenini buldu. Ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Adıgüzel’in cesedini iple yukarı çıkardı. Yukarı çıkarılan ceset ardından ambulans ile otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. (GC-
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