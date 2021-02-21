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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
1 tondan fazla kömürün bulunduğu bodrumda korkutan yangın

1 tondan fazla kömürün bulunduğu bodrumda korkutan yangın

Panikle kendilerini dışarıya atan mahalle halkı detaylar

Karya Bild Trol 

-İtfaiye erleri detaylar
-Yangının meydana geldiği bina detaylar
-Detaylar
-Ekiplerin bölgeden ayrılışı
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-Takip:DHA-

( SAKARYA )- Sokağa çıkma kısıtlamasında mahalleliyi sokağa döken yangını itfaiye söndürdü SAKARYA

- Sakarya’nın Erenler ilçesinde 2 katlı binanın bodrumunda bulunan kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 1 tondan fazla kömürün bulunduğu kömürlükte çıkan yangın itfaiye erlerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, Erenler ilçesi Dilmen Mahallesi 6030 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın bodrumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 tondan fazla kömürün bulunduğu bodrumda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Paniğe sebep olan yangında maddi hasar meydana geldi. Polis konuyla alakalı inceleme başlattı.
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