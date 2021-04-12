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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
1.5 milyon liralık vurgun yapan çete üyeleri yakalandı

1.5 milyon liralık vurgun yapan çete üyeleri yakalandı

Şüphelilerin adliyeye sevki

Polis Akalan Kamera Şili La Paz 

-Yapılan operasyon
-Noterdeki imza atma görüntüleri

( İSTANBUL -GÜNCEL GÖRÜNTÜ)- İstanbul'da noterde kandırdıkları şahısların araçlarını üzerlerine geçirerek satan 18 kişilik çete çökertildi- Çetenin üzerlerine geçirdikleri 8 aracı aynı gün satarak 1.5 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı İSTANBUL

- İstanbul'da internet üzerinden araçlarını satmak isteyen şahıslara ulaşan ve işlemler sırasında çeşitli bahaneler üreterek para vermeden araçları üzerlerine geçiren 18 kişilik çete polisin operasyonuyla çökertildi. Üzerlerine geçirdikleri 8 aracı aynı gün satan çetenin yaklaşık 1.5 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. İstanbul’un çeşitli yerlerinde internet üzerinden araçlarını satan kişilerle irtibata geçerek 8 kişiyi toplam 1.5 milyon lira dolandıran şüphelilerin tuzağı ortaya çıktı. İddiaya göre, 18 kişilik çete internet üzerinden araçlarını satmak isteyen 8 kişi tuzağa düşürdü. Kendilerine günlük ofis kiralayan çete üyeleri, araçlarını satmak isteyen kişilere ulaşıp ofise çağırdı. Alıcı gibi davranıp kurbanlarıyla pazarlık yapan şüpheliler, satıcıyı ikna edip notere giderek aracı kendi üzerine yaptı. Paranın aktarıldığını iddia eden şüpheliler, banka hesaplarında ya da bankalarda teknik sorunlar yaşandığını söyleyerek araç sahiplerini oyaladı. Araçları aynı gün farklı kişilere satan çete üyeleri aynı yöntemle 8 kişiyi dolandırdı. Aynı şekilde dolandırılan A.B'nin şikayeti üzerine polis operasyon başlattı. 18 kişi kıskıvrak yakalandı Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimliklerini tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, 18 şüpheliyi yaptıkları eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüphelilerin bu yöntemle 8 kişinin aracını alarak aynı gün içinde başka kişilere satışını yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon anı ve noterde araç sahibinin ikna edilmesi kameraya böyle yansıdı Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyon saniye saniye kameralara kaydedildi. Bir diğer görüntüde ise, şüpheli şahısların noterde satıcıyı ikna etmeleri ve imzayı atma anları kameralara yansıdı. (HZE-RU
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