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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
شنطوب: ينبغي العمل على زيادة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين

شنطوب: ينبغي العمل على زيادة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين



AAأكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، على ضرورة إيقاف سياسات إسرائيل العدوانية والاحتلالية ضد فلسطين والعمل على زيادة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.جاء ذلك في تصريح للأناضول الأربعاء، حول زيارته لباكستان للمشاركة في اجتماع "منظمة التعاون الاقتصادي" (تضم 10 دول)، المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.وأوضح شنطوب أن أسس القضية الفلسطينية تعود إلى العام 1949، وأن العديد من المنظمات، وخاصة منظمة التعاون الإسلامي، أبرزت القضية الفلسطينية على جدول أعمالها.وأضاف: "ينبغي إيقاف سياسات إسرائيل العدوانية والاحتلالية ضد فلسطين، والعمل على زيادة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية".وشدد على ضرورة عمل جميع الدول وخاصة الدول الإسلامية، والدول المؤيدة للحقوق والعدالة والقانون الدولي بشكل حاسم من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن تركيا تبذل جهودا في ذلك.والإثنين، انطلقت أعمال المؤتمر العام الثاني للجمعية البرلمانية لـ"منظمة التعاون الاقتصادي"، وتستمر ثلاثة أيام، تحت عنوان "دعم الشراكة البرلمانية للتكامل الإقليمي"، ويشارك فيها رؤساء برلمانات إيران وأفغانستان وطاجيكستان وست جمهوريات تركية هي تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وتركمانستان وأوزبكستان.

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