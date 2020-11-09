Varank: 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek' - ANKARA
Varank: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek" - ANKARA - SAHA EXPO Sanal Fuarı - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferansla SAHA EXPO Sanal Fuarı’na katıldı. (2)Bakan Varank: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek."Bakan Varank: "Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz."Bakan Varank: "YOİKK ile öngörülebilirliği daha da artıracak, Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız."
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