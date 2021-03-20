UŞAK - Bakan Karaismailoğlu: '(Ankara-İzmir YHT hattı) Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate düşürecek'
UŞAK - Bakan Karaismailoğlu: "(Ankara - İzmir YHT hattı) Ankara - İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate düşürecek" - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşmasıUŞAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara - İzmir YHT Hattı - Eşme TBM Töreni'ne katıldı. (1)
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