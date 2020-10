Türkiye Fırıncılar Federasyonundan Fransa'ya boykot kararı

- Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Fırınlarımızda kesinlikle Fransız menşeili maya ve katkı kullanılmaması için ne türlü çalışma gerekiyorsa bugünden itibaren yapacağız. Fransız ürünlerini boykot noktasında Türk fırıncı esnafı da elinden gelen desteği verecektir" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, federasyon binasında düzenlediği basın toplantısıyla artış gösteren un fiyatları ve Fransız menşeili ürünlere uygulanacak boykot ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son iki ayda ekmeğin temel gıda hammaddesi olan un fiyatlarına gelen yaklaşık yüzde 40'lık fiyat artışı ve diğer girdilere gelen artıştan dolayı fırıncı esnafının ciddi anlamda sıkıntıya düştüğünü belirten Balcı, "Temmuz ayının 3'ünde yapmış olduğumuz açıklamada ülke genelinde azami fiyat olan kilogramı 7,75 liranın üzerinde fiyat artışı olmayacağını, yıl sonuna kadar bunu muhafaza etmeye çalışacağımızı, olağanüstü bir artış olmaması durumunda yılsonuna kadar kilogram fiyatının 7,75 olarak muhafaza etmek için esnaf kesimi olarak elimizden gelen gayreti göstereceğimizi ifade etmiştik. Temmuz ayında 104 lira olan un fiyatı, 156 lira, 158 lira, 147 lira, 152 lira, 151 lira gibi rakamlara yükselerek yüzde 40 gibi bir artış göstermiştir" diye konuştu.

Un fiyatlarının düşmesi noktasında yetkililerden gerekli çalışmaları yapmalarını talep ettiklerini ifade eden Balcı, "Bu artışların ekmeğimize olumlu yansıması söz konusu değil. Zor durumda olan fırıncı esnafımızın fiyat artışına gitmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu anlamda bir fiyat artışı olacaktır ama ben yetkililere sesleniyorum gerekli çalışmayı bir an önce yapmaları gerekir. Her gün bir ürünün fiyatı değişir mi? Un fiyatı artık her gün değişmeye başladı.

Böyle bir şey bugüne kadar görülmüş bir durum değil" şeklinde konuştu.

Balcı, "Yaklaşık 10 gün önce kamuoyunda 'ekmek fiyatları zamlandı' diye bir haber çıktı. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bir ilde 10 aydır uygulanan fiyatı 'ekmek zamlandı' diye vermek gerçekle bağdaşmamaktadır" dedi.

Ekmek fiyatlarında zam yapılıp yapılmayacağı şeklindeki soruya Balcı, "Son bir ayda artan bu girdilerimizdeki yapılacak olan çalışmanın neticesini bekleyeceğiz. Yapılan artış normal bir artış değil. Bir üründe iki ay gibi bir zamanda yüzde 40 artış oluyorsa bunun gerçekle bağdaşması söz konusu olamaz" ifadesini kullandı. Fransa menşeili ürünlere boykot kararı Fransa menşeili ürünlere boykot uygulayacaklarını açıklayan Balcı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade etmiş olduğu gibi Fransız ürünlerini boykot etme, almama konusunda Türkiye Fırıncılar Federasyonu daha önceki yıllarda Fransız Meclisi'nin Ermenilerle aldığı karar nedeniyle Fransız ürünlerini boykot etmişti. Fırınlarımızda hiçbir şekilde Fransız menşei maya ve katkı maddesi kullandırılmamıştı. O zamanın Fransa Dışişleri Bakanı Türk Dışişleri Bakanını arayarak bizim boykotumuzu sonlandırmamızı istemişti. O günkü durumdan daha hassas bir dönemdeyiz. Yapılanları kabul etmek mümkün değil. Tüm odalarımıza genelge gönderdik. Tek bir ürün dahi bugünden itibaren kullanılmamasını talep edeceğiz. Hatta ve hatta o işi yapan işletmelerin de yerli ürünü alıp satmaları konusunda kendilerine tavsiyede bulunacağız. Fırınlarımızda kesinlikle Fransız menşeili maya ve katkı kullanılmaması için ne türlü çalışma gerekiyorsa bugünden itibaren yapacağız. Fransız ürünlerini boykot noktasında Türk fırıncı esnafı da elinden gelen desteği verecektir" açıklamasında bulundu. (AS-



loading...