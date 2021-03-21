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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
TRABZON - Taze hamsinin kilogramı 20-30 liradan satılıyor

TRABZON - Taze hamsinin kilogramı 20-30 liradan satılıyor

- Balık satış pazarı - Balık tezgahları - Balıklardan görüntüler - Tezgahtaki hamsi ve diğer balıklar - Balıkçı Turgay Memiş'in konuşması Trabzon 'da taze hamsinin kilogramı 20 - 30 liradan satılıyorTRABZON (AA) - Trabzon 'da uzun bir sürenin ardından tezgahları süsleyen taze hamsinin kilogramı 20 ila 30 liradan satılıyor.Doğu Karadeniz'de yetersiz avlanma nedeniyle bir süredir tezgahlarda yer almayan taze hamsi, bugünlerde Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarını yeniden süsledi.Balık satış pazarında yerli ve taze hamsinin kilogramı 20 - 30, mezgitin 20, istavritin 20 - 25, çupranın 40, somonun 25 - 30, uskumrunun 30, levreğin ise 50 liradan satışa sunuluyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadelede uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin bir gün geçiren balıkçı esnafı, sadece yakın çevrede oturan vatandaşlara satış yapabiliyor.Balıkçılardan Turgay Memiş, vatandaşlara taze hamsiyi kaçırmamaları tavsiyesinde bulunarak, şunları söyledi:"Uzun bir aradan sonra ilk defa Trabzon 'a yerli hamsi geldi. Fiyatları da 20 lira civarında satılıyor ama çok güzel hamsi. İnşallah bundan sonra da Karadeniz halkı hamsi hasretini giderir, hamsi çıkar. Kısıtlamadan dolayı insanlar yok ama biz de mecburen işimizin başındayız. Karadeniz halkına balık sunmak istiyoruz. İnşallah önümüz açılır."

Koronavirüs Balıkçı Esnafı Allah 

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