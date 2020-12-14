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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
TBMM - Pakdemirli: 'Bizim dönemimizde borç arttı ama biz çiftçiyi tefeciden kurtardık'

TBMM - Pakdemirli: 'Bizim dönemimizde borç arttı ama biz çiftçiyi tefeciden kurtardık'

TBMM - Pakdemirli: "Bizim dönemimizde borç arttı ama biz çiftçiyi tefeciden kurtardık" - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, görüşmelere katılarak konuşma yaptı. (5)

Demirli 

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