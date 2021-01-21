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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tarla ile market arasındaki fiyat farkı çiftçiyi çileden çıkardı

Tarla ile market arasındaki fiyat farkı çiftçiyi çileden çıkardı

serada çalışan çiftçilerden görüntü

Sebze Üretimi Market 

-Domates üreticisi Hatice Kanga teyzenin röportajı
-Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve domates üreticisi Mustafa Çetin ile röp.
-detaylar

( ANTALYA )-Çiftçi teyze: “Domates tarlada 1 lira 80 kuruş, İstanbul’da 10 lira aradaki farkı kim yiyor”- Domates üreticileri de aradaki 8 liralık fiyat farkının sebebini anlamadı ANTALYA

- Örtü altı sebze üretiminin merkezi Antalya’nın Kumluca ilçesinde domates üreticileri, yüksek masraflarla ürettikleri domateslerin Kumluca hal çıkışı ile büyükşehirlerdeki market fiyat farkının ortadan kaldırılmasını istiyor. Kumlucalı domates üreticileri, Kumluca Hal çıkışı 1 lira 80 kuruş olan domates fiyatlarının büyük şehir market raflarında veya pazarlarında 10 lira olmasının nedenini sordu. Domates üreticisi Hatice Kanga(60), serada dalından topladığı domatesleri kasaya yerleştirirken aradaki fiyat farkını kendilerinin bile anlamadığını söyledi.

Kanga, "Bu domatesleri böyle topluyoruz. Burada 1 lira 80 kuruş. İstanbul’a gidiyor. 10 lira. Bu aradaki farkı kim yiyor” dedi.
Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve domates üreticisi Mustafa Çetin ise domatesi Kumluca Hali'ne 1 lira 80 kuruşa sattıklarını, üzerine 1 lira paketleme ve nakliye ücreti koyulması durumunda 2 lira 80 kuruş olacağını belirterek, "İstanbul’a bu domates 2 lira 80 kuruşa ulaşıyor. Neden tüketici bu domatesi 10 liraya yiyor. Bu aracıların araştırılması gerekiyor. Eğer bu konuyu araştırırsak üretimden tüketime güzel bir ağ oluşturursak hem üretici maliyetinin altında satarak zarar etmez. Hem de tüketici çok yüksek fiyatlarla beli bükülmez. Sofrasına bu sağlıklı yiyecekleri koyar. Bizim sloganımız bu, hem üreticinin hem de tüketicinin beli bükülmesi” dedi.

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