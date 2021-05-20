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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Siirt’te kuraklık bağ sahiplerini korkuttu: Mahsullerin yanmaması için ilaçlama çalışması başlatıldı

Siirt’te kuraklık bağ sahiplerini korkuttu: Mahsullerin yanmaması için ilaçlama çalışması başlatıldı

Fıstık ağaçlarının ilaçlanmasından görüntü

Uttu Allah Erimli 

-Üreticilerden görüntü
-Üreticilerin konuşması
-Genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te kuraklık nedeniyle fıstıkların yanmasından korkan bağ ve bahçe sahipleri tarlalarda ilaçlama çalışması başlattı. 'Yeşil altın' olarak bilinen ve ülke ekonomisine yılda 10 milyar lira katkısı bulunan Siirt fıstığı ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Kuraklık nedeniyle korku yaşadıklarını belirten üreticiler, mahsullerinin yanmaması için ilaçlama çalışması başlattı. Her yıl fıstık bahçesine gelerek amcalarına yardım ettiğini dile getiren Seyit Can, bu yıl yağışların yetersiz olmasından dolayı önlem amaçlı fıstık ağaçlarını ilaçlamaya geldiklerini söyledi.

Can, "Amcalarım yıllardır çiftçilikle uğraşıyor. Bu senenin mahsulleri kuraklık olduğundan dolayı yanıyor. Yanmasınlar diye 15 gün arayla ilaçlama ve bakımını yapıyoruz. Amcalarım bazen yetiştiremiyor ben de onlara yardım ediyorum" dedi.
Kuraklık nedeniyle fıstıkların yanmaması için ilaçlama çalışması yaptıklarını belirten Salih Can ise geçen yıl ki gibi verimli bir yıl olmasını istediklerini dile getirdi. Can, "İlaçlama yapıyoruz bu sene mahsulleri daha iyi toplayabilmek için. Yanmasınlar diye temizleyip bakımını yapıyoruz. İnşallah bu yıl geçen yıl ki gibi verimli bir yıl olur" diye konuştu.
(SD-YRT
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