ŞANLIURFA - Varank: 'Yenilikçi fikirleri olan gençlerimiz için ileri girişimcilik eğitimleri düzenliyoruz'
ŞANLIURFA - Varank: "Yenilikçi fikirleri olan gençlerimiz için ileri girişimcilik eğitimleri düzenliyoruz" - Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesinin anlatıldığı klip - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın konuşmasıŞANLUURFA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlıkça desteklenen 67 milyon liralık 5 projenin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. (2)
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