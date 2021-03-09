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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Yüksek teknolojili ürünlerin dışardan hazır alınmasını değil, yerli ve milli bir şekilde üretilmesini benimsiyoruz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Yüksek teknolojili ürünlerin dışardan hazır alınmasını değil, yerli ve milli bir şekilde üretilmesini benimsiyoruz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Yüksek teknolojili ürünlerin dışardan hazır alınmasını değil, yerli ve milli bir şekilde üretilmesini benimsiyoruz" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli 'de Kartepe Teleferik Hattı Projesi'nin tanıtım programında konuştu.

Teknoloji 

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