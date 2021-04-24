Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ramazan ayında “Beyaz altın” mesaisi

Ramazan ayında “Beyaz altın” mesaisi

-Ramazan ayında “Beyaz altın” mesaisi

Asad Tarım Erimli Sulama Kanalı Irak 

--İlginç durumun adresi Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi
--Ekim sezonunda hasat mesaisi başladı
-Tarım işçilerinin sıcak altında pamuk toplaması
-Beyaz altından detaylar
-Tarladan genel detay ve görüntüler
-Tahliye suyu basan tarlalardan detaylar
-Çiftçilerin açıklaması

( ŞANLIURFA )- Ekim sezonunda hasat mesaisi başladı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde ekim zamanı gelen pamuk bir yandan toprakla buluşurken bir yandan da hasadı yapılıyor. Şanlıurfa’da pamuk ekim sezonu başladı.
Sezonun başlamasıyla çiftçiler tarlalarını beyaz altın tohumuyla buluşturuyor. Bir yandan pamuk çiğidi toprakla buluşurken bir yandan da hasat yapılıyor. Suruç ilçesine bağlı kırsal Eskici Mahallesinde çiftçi Reşit Güzel, geçen yıl Nisan ayında ektiği pamuğu bu yıl hasadını yapmaya başladı.
Taban suyunun yükselmesiyle pamuk ektiği tarlasını geçen yıldan bu yana su bastığını, bu yüzden hasat yapamadıklarını belirten çiftçi, defalarca başvurmalarına rağmen Devlet Su İşlerinin (DSİ) bölgede tahliye kanalı yapmadığını öne sürdü. Geçen yılın ürününü şimdi hasat etmek zorunda kaldıklarını ve binlerce lira zarara uğradığını belirten Çiftçi Güzel, yetkililerin taban suyuna çözüm bulmasını istedi. Bölgede birçok verimli arazi taban suyu altında Ramazan ayında hasat yapmak zorunda kaldıklarını belirten çiftçi Mehmet Yiğit ise “Millet ekerken biz topluyoruz. Taban suyunun yükselmesi ve Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalından suyun sızması sonucu tarlalarımızı su bastı. Pamuk tarlamız suyun altında kaldı. Bölgede defalarca sorunumuz için yetkililere başvurmamıza rağmen bölgeye gelip inceleme bile yapmadılar. Tam aksine su giderek arttı. Tarlalarımız bataklık haline geldi. Masraflar ve işçi ücretleri ile birlikte 200 bin lira civarında bir zararımız var. Herkes tarlasını ekerken biz hasat yapıp boş bırakacağız. Yetkililerden isteğimiz bu soruna el atmalarıdır” dedi.
“Çözüm olarak tahliye kanalları istiyoruz” Taban suyuna çözüm olarak tahliye kanaları istediklerini belirten çiftçi Reşit Güzel, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan rica ediyoruz, bir an önce bu duruma bir el astın. Bizi bu çileden kurtarsın. Sürekli tarlalarımızı su basıyor” ifadelerini kullandı. Pamuk hasadı yapan tarım işçileri, Ramazan ayında 32 derece sıcaklık altında aile bütçelerine katkı sağlamak için çalışıyor. (BB-SD-ÖK-E)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Eşinin kaza yaptığını duyunca suya atladı!Eşinin kaza yaptığını duyunca suya atladı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement